獨家》二審大逆轉！詐領助理費 竹縣議員3年6月改判6月

2019-06-20 10:47

〔記者楊國文／台北報導〕連任4屆議員的國民黨新竹縣議員陳栢維，被控利用兩人頭助理，涉嫌詐領助理費300萬元，新竹地檢署依違反貪污治罪條例的利用職務誹取財物罪將他起訴，新竹地院判陳3年6月徒刑，褫奪公權3年，並追討不法所得192萬多元，但高等法院審理結果大逆轉，認定陳栢維未詐領助理費，但觸犯「使公務員登載不實罪」，今上午改為輕判6月徒刑，可易科罰金18萬元；全案仍可上訴。

高院合議庭判決指出，縣議會依規定編列每位議員8萬元的助理費，最多可聘請4位助理，調查發現，陳栢維議員聘請的助理超過4位，支出的助理費用已超過8萬元，並無將助理費中飽私囊情形，因此認定並無檢方指控的涉嫌利用職務誹取財物罪犯行，僅觸犯輕罪的使公務員登載不實罪，今因此改判。

今高院上午宣判時，陳栢維並未到庭聆判，無法得知他對判決的看法。

一審判決指出，陳栢維從2006年起擔任新竹縣議會第16、17、18屆縣議員，縣議會編列總額8萬、採實報實銷方式，公費補助每名縣議員僱請助理2到4人不等，協助選民服務和日常議會工作。據指出，陳去年又連任19屆縣議員，是新竹縣議會重量級議員。

不過，陳栢維從2010年1月間聘用謝姓男子擔任公費助理，謝男在2012年11月間離職，陳栢維卻沒將謝男離職情事告知縣議會，仍用謝男名義持續領取助理費用，從民國2012年12月起到2017年2月，每月3萬元，共詐領171萬元。

此外，陳栢維2016年7月還找來陳姓男子，並未擔任助理，陳一樣向議會領取助理費用每月2萬5000元，到2017年2月止，共詐領21萬餘元。

新竹地檢署蒐證後發動偵辦，在謝男從中國返台掃墓時拘提到案，隔日再傳陳栢維到案，以事證明確且有串證之虞，向法院申請羈押獲准。

一審認為，考量陳栢維在偵查中坦承犯行，且繳回犯罪所得192萬餘元，因此減刑將他判處3年6月徒刑、褫奪公權3年。陳不服，上訴高等法院。

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