不影響貪污案！北檢誤燒何智輝行賄證物 牽出法官情婦團內幕

2019-06-19 11:57

首次上稿：11:32

更新時間：11:57

〔記者錢利忠／台北報導〕前苗栗縣長何智輝17年前擔任立委時，挪用公款償還私人債務，還買通高等法院更一審法官陳榮和改判他無罪，2016年被判13年徒刑定讞，而他則早在2010年就潛逃出境，當初負責保管證物的台北地檢署卻被踢爆，還沒點交證物就隨意放在贓物庫大廳地板，以致最後全被燒光；據悉，被誤燒的證物，並非何智輝被判13年一案的貪污案證物，而是何智輝行賄前法官陳榮和等人及涉案法官透過小三當白手套貪污的證物被誤燒。

何智輝17年前擔任立委期間，藉審查預算職權，逼國科會提前發放苗栗銅鑼基地補償獎勵金，再挪用償還私人債務，被查辦時，又買通高等法院更一審法官陳榮和改判他無罪，潛逃出境被通緝至今，最高法院2016年判何智輝13年徒刑、褫奪公權8年，還須追繳5209萬餘元不法所得、農林前董事長熊名武同罪判刑7年，全案定讞。

時任高院審判長的陳榮和、法官李春地、蔡光治及檢察官邱茂榮等多名司法官，曾透過情婦及小三擔任白手套，集體收賄至少800萬後，將涉銅鑼購地弊案的何智輝，由19年徒刑改判為無罪，何智輝則在檢調攻堅當天落跑並潛逃出境至今。檢調偵辦司法官集體貪瀆案期間，發現多名涉案法官都有情婦，而且情婦間彼此互相認識，有的甚至是前法官蔡光治的情婦黃賴瑞珍幫忙「穿針引線」。

據悉，涉案法官因工作時間及作息因素，有的情婦被安排成「午妻」，即利用午休時間和對方約在法院附近或較不醒目的小賓館碰面約會，甚至有不肖司法官將收來的不法利益交給情婦「理財」，家人則被瞞在鼓裡。檢調監控2年多，多次拍到高院法官蔡光治與女子黃賴瑞珍進出賓館，她應訊時也承認「有跟他（指蔡光治）開房間」、「當然有發生性關係」；據了解，黃賴瑞珍與何智輝的助理謝燕貞，早年都是幼教老師，何智輝當苗栗縣長時，蔡光治則在苗栗當法官，4人彼此認識，經常餐敘。

黃賴瑞珍曾在電話中跟謝燕貞說：「抽中白毛啦（指陳榮和），你有拜土地公喔，這麼巧！」不過黃賴瑞珍之後也補上一句，指陳榮和「頭殼硬硬的」，暗指其個性古怪，何智輝因此才透過蔡光治，對同期的陳榮和展開金錢攻勢；後來何智輝行賄陳榮和一案，引爆號稱「史上最大的司法官集體貪污案」，最高法院維持二審判決，相關涉犯法官，包括蔡光治被判刑20年、陳榮和判刑18年、李春地判刑11年6月、前檢察官邱茂榮判刑6年、從司法官轉任律師的張權和邱創舜，分別判刑2年、1年6月，另外，前法官張炳龍判刑1年，全案定讞。

而北檢被踢爆代為保管卻誤燒的證物，並非何智輝所犯挪用苗栗銅鑼基地補償獎勵金ㄧ案的證物，該案證物並未被銷燬。被誤燒燬的證物，則是陳榮和等多名涉貪法官，透過情婦及小三擔任白手套所犯貪污案的證物，不會影響到何智輝銅鑼貪污本案的官司。

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