樁腳涉賄選被判當選無效 台中議員尤碧鈴：上訴到底

2019-06-19 11:14

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第三屆第二選區市議員當選人尤碧鈴，被同選區落選頭王立任指控，她的蔡姓樁腳在去年9月選舉前，涉嫌以每票500元的對價關係，向選民買票，已遭台中地檢提起公訴，王立任依法提出當選無效之訴，台中地院審理後，判尤當選無效。尤碧鈴今日指出，捕風捉影，會上訴到底。

尤碧鈴表示，目前還沒有看到判決書，是捕風捉影的判決，一定會上訴，盼司法還自己清白。

王立任說，尊重民主制度與選舉結果，希望是用公平選舉方式競爭，感謝司法給自己好的結果，若有機會重回議會，會持續替教育文化努力。

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