恐怖小王！ 嗆人夫1天4次郎 還想悶死枕邊人

2019-06-18 14:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市婦人阿芳紅杏出牆，先與李姓男子有染，再與丈夫離婚，不料，1年後阿芳想分手，李男竟向阿芳前夫嗆聲說，阿芳尚未離婚之前，跟他「每天都在一起睡」，甚至一天做愛4次，更慘的是，李男還對阿芳暴力相向，傳簡訊威脅「讓你死」，還拿抱枕企圖悶死阿芳，要跟阿芳同歸於盡，阿芳無法再忍受恐怖情人的惡行而報警，法院依相姦罪、恐嚇罪、剝奪行動自由罪與強制罪，合併判刑10月與拘役50日，皆可易科罰金。

判決書指出，阿芳與丈夫在2016年4月離婚，但阿芳早在當年1月就背叛丈夫，與李姓男子發生性關係，兩人交往到同年12月，阿芳想要分手，李男挽回未果，2017年1月傳訊息對阿芳的前夫嗆聲，指阿芳尚未離婚之前，於2016年1月7日，跟他喝紅酒後性交，而且喝酒時1次，之後又1次，起床又1次，1天做3次，隔兩天（9日）又做4次，阿芳的前夫依上述訊息，對阿芳與李男提出相姦罪告訴，但之後撤銷對阿芳的告訴。

阿芳乾脆在2016年1月出國躲避恐怖情郎，李男怒傳訊息威脅「讓妳死」、「讓妳家人過不安寧」，阿芳於2月返國後，李男趁阿芳開門時入侵，把阿芳強拉上樓，雙手掐頸威脅「要讓妳兒子看不到媽媽」，阿芳苦苦哀求才鬆手。

同年2月14日，李男以寫分手協議書、共度最後一個情人節為由進入阿芳住處，卻順手拿抱枕悶住阿芳口鼻，威脅要悶死阿芳再同歸於盡，阿芳苦求「你說什麼，我都答應」才鬆手，翌日李男離去後，忍無可忍的阿芳向警方報案。

法院審理時，李男不否認與阿芳發生性關係，但宣稱是在阿芳離婚之後，至於企圖悶死阿芳等犯行則否認，台中地院不採信，依相姦罪、恐嚇罪、剝奪行動自由罪與強制罪合併判刑10月與拘役50日，可易科罰金共35萬元，阿芳卻認為李男造成她莫大恐懼，沒有認罪，也沒有賠償和解，判刑10月太輕，透過檢察官上訴二審，台中高分院卻認為量刑妥當，維持一審原判，剝奪行動自由罪可上訴，其餘判決確定。

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