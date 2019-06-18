女顧客訂製手繪「韓粉」蛋糕 台南名店慘遭臨時棄單

2019-06-18 12:25

〔記者王捷／台南報導〕與吳寶春齊名的台南麵包師傅曹志雄，接了「韓粉」特殊訂單，指定蛋糕上要有韓國瑜卡通圖案，還要外加「台灣安全、人民又有錢」8字，曹師傅花2個小時手繪，豈料翌日遭「已讀不回」棄單，店家指出，沒有政治立場，只是花很多時間手繪，有點小抱怨才PO網，不過PO文已經刪除。律師洪銘憲指出，可依民法對消費者要求給付價金，也能對其提告刑事詐欺。

曹志雄是吳寶春昔日戰友，當年吳寶春紅回高雄，掀起熱潮，不過吳寶春去年底為了到中國做生意發表「兩岸一家親」聲明，一度引發議論。曹志雄則是選擇一直留在台南，培育烘焙人才，幾10年下來桃李天下，民眾也慢慢發現曹師傅的默默付出。

幾天前曹志雄接到一份特殊訂單，一名女顧客要替61歲的「資深韓粉」慶生，要求在12吋黑森林蛋糕上手繪韓國瑜卡通畫像，還要加上「台灣安全、人民又有錢」，談好價錢1600元後，曹師傅花了2個小時畫線、上色，沒想到翌日女顧客就想取消，當店家告知蛋糕無法取消後，女顧客就「已讀不回」，直到昨天晚上店家再度詢問女顧客時，女顧客才直接表明棄單。

店家強調，沒有特定的政治立場，只是替顧客服務，曹師傅對任何蛋糕、麵包都很用心，因此有點小抱怨才會PO網。曹師傅昨天交代店內說，如果真的被棄單，就讓店內同事分享，沒想到昨天晚上顧客就表明棄單。

有網友看到後替曹師傅抱屈，律師洪銘憲指出，依據民法345條，只要當事人雙方對產品與價格互相同意時，即使只有口頭同意，買賣契約也成立，曹師傅可以依據民法367條，要求顧客依契約付錢，除了民法外，也能對顧客提告刑事的詐欺。

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