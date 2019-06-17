私擷訊號給自家機上盒 百年公司侵權遭訴

2019-06-17 17:10

〔記者黃捷／台北報導〕美國福斯傳媒台灣分公司人員多年前入住高雄一間酒店，赫見電視機提供他們的節目，但都未經授權，蒐證後通報公司，報警控告架設電視設備的百年國際科技公司侵權；台北地檢署原3度不起訴百年的莊姓負責人，但經3次再議，高檢署最後命令起訴，北檢遂依違反著作權法起訴。

起訴指出，百年提供的電視節目，版權屬於香港商福斯傳媒台灣分公司、美商國家地理頻道3間公司，未經同意或授權不得擅自公開播送；莊得知3公司將這些節目授權給位於新北市新莊區、五股區、林口區及泰山區的有線電視業者永佳樂，竟指示工程人員擷取永佳樂訊號，轉換成IP訊號後傳輸給自己公司的機上盒設備。

百年的蔡姓、王姓業務多年前至高雄某酒店推銷自家機上盒，雙方談妥後，該酒店負責人同意讓百年的工程師到酒店內架設備，供入住旅客觀賞這些節目，直到2013年7月間，福斯傳媒台灣分公司的人員入住該酒店，發現酒店並未被授權，電視卻在播放自家節目，立刻通報公司，同時報警提告。

由於百年公司位於台北市大安區，高雄地檢署將全案移轉管轄至台北地檢署偵辦，北檢原3度處分不起訴，但經福斯等公司3提再議，高檢署日前發回直接命令起訴，全案經北檢第4次偵查，終於依違反著作權法起訴。

福斯等公司另指控莊涉嫌破解、破壞或規避防盜拷措施，不過，檢察官調查認為莊擷取的是永佳樂訊號，而訊號傳到用戶端時已無加密，一般民眾都有能力自行擷取訊號分給他人，因此不能算是破解，不算犯罪，但因與侵犯著作權是同一事實關係，屬裁判上一罪，為起訴效力所及，遂不另為不起訴處分。

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