8惡女私刑禁錮 還把虐待21小時過程臉書直播

2019-06-17 12:15

［記者楊政郡／台中報導］8惡女聯手教訓汪女，還開臉書直播把虐待過程PO上網！施女等質疑汪女在外亂講話，以安全帽、甩棍、掐脖子、抓頭撞牆、下跪等方式虐待21小時，強索包內300元現金，還要她承諾包66萬給她們「處理費」，台中地院依恐嚇取財判施、王、蕭3女各8月徒刑，其餘3人判拘役50天至2月徒刑，2少女移送少年法庭訓誡。

判決書指出，胡女（23歲）、王女（20歲）兩人租屋同住，懷疑汪女（20歲、綽號奇異果）在外亂講話，對汪女心生不滿。2017年12月30日王女找2少女（移少年法庭）、蕭女（25歲）、施女（22歲），以一起「跨年」邀汪女出面，翌日凌晨3時許，將「奇異果」從北部強押至台中，胡女與王女的租住處（台中市西區公館路），拿走「奇異果」手機不讓她對外聯繫。

胡女、黃女（21歲）在場也加入虐待及限制「奇異果」行列，有人拿安全帽、徒手毆打，導致「奇異果」左側眼角膜傷害、左側下顎、右側耳、臉頰、左眼角、手肘、手臂、膝蓋等多處傷害。

31日中午，施女等要求「奇異果」要賠償66萬元，給她們處理費，期間江女（24歲）也到現場加入行列，她們強迫「奇異果」寫承諾書（承諾給錢）、切結書（切結不洩漏當天犯行），要求「奇異果」不能跪坐地上，要跪立地上，過程以臉書開直播之方式公開。

跨年後凌晨，蕭女恐嚇「奇異果」當天要籌1萬5千元，否則叫人處理她，跨年夜後零時30分，放走「奇異果」，被害人報警處理。

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