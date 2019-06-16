火爆車主不滿4天遭拖吊3次 找人砸場圍毆司機被判刑

2019-06-16 22:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市一名劉姓車主因為違規停車，愛車在4天之內被拖吊3次，劉男氣不過，竟找來7名友人到拖吊場大鬧，還拿球棒圍毆林姓拖吊車司機。新竹地方法院依傷害罪判處劉男及其同夥4個月到拘役50日不等刑期，都可易科罰金。

檢警調查，23歲劉男去年4月2日的上午11點5分、晚上6點44分及4月5日的下午3點40分，因違規停車，車子被合理拖吊場拖吊；其中，4月2日當天還是早上才領回車子，下午又被拖吊，劉男懷疑林姓司機是刻意針對他，才會在4天內拖吊3次，領車時還與拖吊場人員發生口角，劉男憤而找人到拖吊場破壞。

案發當時，劉男夥同7名友人爆打林姓司機的影片，被網友上傳到臉書多個社團，引發熱議。影片顯示，穿紫衣的林姓司機被一群持棍棒的年輕人圍毆，躲到桌下仍被拖出來打，不斷慘叫，但年輕人卻繼續兇狠施暴，打到無力才走。

警方獲報後循線逮捕涉案7名嫌犯，7嫌向法官坦承犯行。法官審酌，劉男是有智識經驗的成年人，只因拖吊糾紛，即率眾毆打林姓司機，造成林姓司機全身是傷並心生恐懼；雖然事後劉男有意和解，但與林姓司機期望的賠償金落差過大，和解不成，法官依傷害罪判劉男4個月徒刑，其他傷害罪共同犯判3個月到拘役50日，可易科罰金。

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