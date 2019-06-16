馬祖海巡隊再建功！查獲今年第6件中國越界漁船

2019-06-16 22:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕捍衛海疆，馬祖海巡隊再建功！

中國每年5月到8月為休漁期，中國漁船紛紛轉至鄰近中國福建省的馬祖海域越界捕魚。馬祖海巡隊今日執行海上巡邏勤務，於南竿鄉鐵板海域1‧6浬近岸查獲中國籍「3無船」（無船名、無船舶證書、無船籍港口登記）漁船1艘、船員6人；中國漁船聽到海巡船艇廣播仍不停船，加速逃逸，但不敵我方4艘船艇包夾，被馬祖海巡隊帶回隊部偵辦。

馬祖海巡隊指出，今日上午11點多，10037號艇接獲巡防區通報，雷達情資顯示1可疑目標進入馬祖海域禁限制水域內，10037號艇隨後於南竿鐵板外海1‧6浬發現該可疑目標，經辨識確為中國漁船違法進入我國海域作業；10037號艇隨即廣播請中國籍漁船停船受檢，該船發現巡防艇後立即蛇行逃竄，拒絕接受檢查，我方隨即增派3578艇、福澳1號及特勤快艇607前去支援共同追緝，終於在瀏泉礁海域以優勢警力強勢登檢該船，並將其所佈放的網具全數收起，後依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例帶返福澳港偵辦。

另為防範非洲豬瘟，海巡隊人員登船時清查各艙間物品及食物後，並無發現豬肉及相關製品。

馬祖海巡隊表示，自4月18日海巡署特勤快艇進駐馬祖以來，馬祖海巡隊已查獲6件中國漁船越界捕魚，並驅離多艘越界中國船；另外，還查獲1艘大陸抽砂船竊取我國國土。

馬祖海巡隊表示，為守護馬祖海域海洋資源，該隊將持續執行「護永專案」，並配合特勤快艇以靈活勤務規劃及優勢警力，共同維護漁業資源及我國漁民作業權益。

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