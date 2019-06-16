忙著手機充電？ 朝警開槍竟然自摔倒地

2019-06-16 12:25

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲邱姓男子今天凌晨3點多，帶著2把手槍外出，他疑因手機沒電，找來30歲廖姓男子拿著充電設備來幫忙充電，2人將車開在路邊坐在車內。不過，他們沒熄火就坐在車內，引起巡邏員警注意，員警上前盤查時，邱疑因心虛下車逃逸，途中還對員警開1槍，幸無擊中；邱開槍後自己不慎跌倒在地，隨即被員警當場逮捕。

警方調查，邱姓男子今天凌晨時刻外出訪友，他還攜帶2把改造槍枝防身，不過他3點多時疑因手機沒電，竟找來廖姓友人拿著充電設備來幫他手機充電，2人坐在車內並將車輛停放在台北市林森北路、長春路口。

中山分局民權一派出所員警吳宗翰、籃鈺棠等人巡邏經過，發現邱的轎車沒熄火並停在紅線上，車內也可明顯發現有人，於是上前盤查。想不到，坐在副駕駛座的邱，疑因心虛，見警上前立刻開車門下車逃逸。員警上前追捕，邱男居然從腰際拿出一把手槍，對員警開槍。

不過，邱開槍後疑因過度緊張，沒注意到前方一輛計程車駛來，他自己嚇得跌倒在地，隨即被追趕上的員警逮捕。警方在他身上查獲2把改造手槍，還有3個彈夾共36發子彈，警方最後將邱依妨害公務、殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。

據了解，邱不願說明為何攜槍外出，只交代要去找朋友；警方研判他帶雙槍出門，可能涉及幫派或毒品事件，將繼續深入追查。

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