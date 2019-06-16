偏鄉部落急產 救護員線上指導接生

2019-06-16 10:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉偏鄉水漣村昨晚有名孕婦突然急產，由於位置偏遠孕婦家屬相當驚慌，消防局勤務中心救護員彭康祐在線上遠端指導，穩定家屬情緒，要孕婦跟家屬按照步驟，結果嬰兒等不及救護車直接出生，但40幾秒沒哭聲，彭康祐線上指導家屬給予刺激，最後在電話那頭順利聽到嬰兒哭聲，讓所有人鬆了一口氣，救護車也隨後將孕婦母女送往醫院檢查。

彭康祐說，之前在分隊擔任救護員的時候，已經有兩次在救護現場接生經驗，去年底調升救災救護指揮科小隊長，在勤務指揮中心負責接聽119來電，這次是首次透過電話引導家屬接生，家屬剛報案的時候相當緊張，他先安撫情緒，並迅速的派遣救護車前往，但由於位址偏遠，他看到路程還要10分鐘，在撥打回去聽到孕婦已經在大聲哀叫，孕婦的先生並說已經看到頭了。

彭康祐認為這已準備出生，就要孕婦先半坐臥，使用肺部呼吸，經過一陣叫聲後順利產出，彭康祐說，但第一時間嬰兒沒有哭聲，他要求家屬趕快輕摸嬰兒背部、按摩腳底，刺激胎兒發出第一次自主呼吸，過了40幾秒之後，終於聽到嬰兒宏亮哭聲，讓他鬆一口氣，隨後指示使用浴巾包覆起來，臍帶暫時不要剪，等待救護車到來在處理，救護車也隨後抵達，半小時路程把產婦母女送往醫院，一切平安。

「線上勤務中心的醫療協助也很重要」，彭康祐說，很多人會認為趕快派車出來就對了，卻忽略很多時候，救護車到達前的時間，才是最重要的。畢竟救護車到達現場需要時間，必須要先依照現上醫療人員的指引，穩定住病人的狀態才是正確的，不論是DACPR（線上指導CPR）或是這一次的孕婦順利引導接生，都是在緊急情況下必須要做的醫療穩定，這次相當難得的經驗，今早他也特別到醫院探視這對隔空接生的個案。

彭康祐擁有高級救護技術員（EMTP）資格，今年更突破六都夾殺，榮獲台灣急診醫學會全國十大傑出救護技術員的榜首，創下花蓮縣消防局有史以來最佳成績，彭康祐五年來挽救成功（ROSC）的到院前心肺功能停止（OHCA）患者，已多達50多人，也因此獲得「花蓮救命王」稱號。

消防局林文瑞說，花蓮縣幅員遼闊、尤其狹長，且醫院分佈的平均程度、醫療資源等皆不如其他縣市，因此更應加強到院前緊急醫療救護。因此花蓮縣已於今年初開辦第一期高級救護技術員（EMTP）訓練，預計年底可完成20名高級救護技術員的養成。且明年會持續開辦第二期，再加上縣內現有的EMTP，將計有超過50名EMTP投入。

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