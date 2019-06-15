潛客闖禁區潛水失蹤獲救 新北消防局開罰6潛客

2019-06-15 17:54

〔記者林嘉東／新北報導〕今天天氣放晴，新北市鼻頭角一早吸引戲水人潮。6名潛水客違規跑進鼻頭漁港潛水，同行1名女潛水女子失蹤。新北市消防局動員32名消防員馳援，所幸失蹤潛水女子幸運被民眾救起。

不過，鼻頭漁港早被新北市政府劃定禁止潛水活動的海域，新北市消防局將針對6名違規潛水客，依違反發展觀光條例第60條之規定開罰1至5萬不等罰鍰。

新北市政府消防局今天下午近2時許獲報，鼻頭角漁港有一名女潛水女子失蹤，消防局接獲報案後立即派遣第六救災救護大隊32名消防人員及各式車輛船艇前往搜救，消防員趕抵沒多久，失蹤女子約在2點半左右就被附近民眾發現救起，身體並無大礙。

消防員詢問獲救潛水女子，獲知她與另5名友人相約至鼻頭漁港潛水；由於鼻頭漁港為新北市政府公告劃定的禁止潛水活動水域，將依違反發展觀光條例第60條之規定開罰。

新北市政府消防局強調，本次發生潛水意外的民眾幸運獲救，請民眾戲水前務必應先注意相關公告標示，戲水地點應選擇有救生人員管理的場域，不要落單。

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