獨家》新北警友邀李炳輝表演 酬勞加捐款4.2萬助度難關

2019-06-15 17:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警友會今天在樹林表揚模範警察，470位官警、警友與眷屬們參加，樹林辦事處主任朱彥華10年來持續關懷老殘的國寶級藝人李炳輝，今天再度邀李炳輝演出，在場的官警、警友們一邊欣賞李炳輝演唱經典「流浪到淡水」一曲，紛紛慷慨解囊，捐助演出連同捐款共4萬2200元，相當於5個月收入善款給李炳輝夫妻，幫助弱勢藝人夫妻度過生活難關。

新北市警友會樹林辦事處今天舉辦警察節模範警察表揚，頒發線上立破、重大刑案破案獎金，及表揚20名模範警員，及摸彩活動，吸引500多名官警、警友、眷屬們餐敘聯誼；今年表揚活動中，樹林辦事處博士主任朱彥華關懷弱勢不落人後，當他得知訪視、慰問多年的李炳輝在考取街頭藝人後，因李炳輝夫妻老殘，對於參與文化局演出有操作上的困難，每月收入不到8000元，再度趁警察節餐會演出時，自掏腰包提供2萬2000元高額演出及交通往返費用，請來李炳輝演出。

朱彥華關懷老殘李炳輝的理念，獲得樹林警分局長林温柔、警友幹部們認同，聽著李炳輝充滿磁性、滄桑的演出之際，台下警友們紛紛慷慨解囊小額捐款，不到10分鐘就捐助2萬200元，在李炳輝賣力演出後，在新北市竟察局副局長溫枝發、李振卿的見證下，將演出費連同善款一併捐助給他，李炳輝與妻子許雅惠接過相當5個月收入的慰問金時，不禁哭泣連聲感謝官警、警友們的愛心。

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