零容忍！基隆警取締改裝機車 一晚開罰6騎士

2019-06-15 14:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕改裝機車夜間高速呼嘯而過，排氣管發出高分貝噪音，擾人清夢。基隆市警三分局昨晚一舉開罰6輛改裝機車，並令騎士限期改善；獲得民眾肯定。

近來國中、小將陸續舉辦畢業典禮，為期2個月的暑假也即將來臨。基隆警方鑑於每年7、8月是青少年發生車禍事故的高峰期，為遏止青少年結伴飆車，即日起至8月底，執行擴大防制危險駕車勤。

擴檢勤務將針對轄內易發生超速、危險駕駛路段，採取定點守望及巡邏方式，加強查察超速、危險駕車、無照駕駛、闖紅燈、改裝排氣管等重大違規情事，確保行車安全。

基隆市警三分局昨晚找來基隆市政府環保局及監理站在暖暖區源遠路共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締」，針對非法改裝、噪音擾人之車輛實施攔檢。

攔檢期間，共攔查汽、機車200多輛，查獲6輛噪音檢測不合格的機車，除依噪音管制法處台幣1800至3600元罰緩外，並令騎士限期改善、複驗。

此外，也當場舉發無照駕駛、排氣管防燙蓋不全等違規4件，還給民眾寧靜的生活空間。

三分局長江慶斌呼籲騎士，非法改裝車輛，警方將持續以不定時、不定點機動攔檢方式與環保局及監理單位共同執行稽查取締工作，有效遏阻改裝車噪音擾人行為，還給民眾一個安靜的生活夜晚。

江慶斌也呼籲家長，多關懷子女的交友狀況，鼓勵從事有易身心健康的活動，確保青少年朋友可以有個快樂、安全的暑期生活。

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