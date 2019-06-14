獨家》桃園挾持案主嫌案發當下所寫遺書曝光 一堆瘋狂念頭！

2019-06-14 18:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕男子林佑儒12日晚間持槍闖入桃園市一處中古車行挾持人質，案發當下他曾寫下「絕筆」遺書，內容提到：「武力攻堅、溫情攻勢、刑求、疲勞轟炸，電影都演爛了，嚇不了我的！別忘了我命都不要了。」他甚至提到「我如果到市政府裡偷安爆烈物，你們覺得會如何？...假設我穿著警服走進分局或押著議員一起去，你們反應的過來嗎？」透露許多瘋狂念頭。

林佑儒寫下3400餘字的「絕筆」遺書，花了許多篇幅說明他跟仇家的恩怨糾葛，他敘述，對方與他很好的異性朋友有感情糾紛，公然約戰還曾利用少年帶槍械到KTV偷襲他，他才會「狗急跳牆」到他們3人相約的地點開槍。

林佑儒除了訴說他涉入槍擊案的無奈，也抱怨檢警只會逼他出來，卻不對他的仇家展開調查，「難道是有錢的人，就可以花錢消災，買通所有檢警機關嗎？」

林佑儒強調，「雖然我有前科，但10年的矯正，讓我知道什麼是是非對錯及控制自己的情緒，不然我就如數十年前槍擊要犯一樣，犯下驚天大案，向無辜人民索取金錢。在我逃亡的這些日子，並非你們所想像的那樣過的如此舒服...曾經3天只吃一餐...甚至露宿街頭」。

林佑儒話鋒一轉，舉「陳水扁...有那麼多的特權，有多少人的病比他還嚴重，卻都無法出監養病」為例，譏諷台灣的法律與政府，並揶揄警方：「我不是莽夫，你們的攻堅方式以及猜測，我都太了解...若你們要重裝備來攻堅，勸你們不要，因為我一定有我的辦法來反抗這些重裝備...武力攻堅、溫情攻勢、刑求、疲勞轟炸，電影都演爛了，嚇不了我的！別忘了我命都不要了。我如果到市政府裡偷安爆烈物你們覺得會如何？...我穿著警服走進分局或押著議員一起去，你們反應的過來嗎？領薪水和不要命的人可能是一場平衡的戰鬥嗎？」

林佑儒最終寫道：「我不是白痴也不是瘋子，我隨身帶有炸藥和手榴彈，不要白白陪我共度黃泉...我還是很尊重執法人員的。可是好像沒什麼人在意我的委屈和無奈。」還向多位黑道大哥致歉後，才寫下「絕筆」二字，傳送給他的友人。

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