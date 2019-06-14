炒作松崗股價案爆第2波搜索 北檢約談朱國榮、作手鄭光育等10人

2019-06-14 15:28

〔記者錢利忠／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮入主松崗資產管理公司（6240），被檢舉涉嫌炒作公司股價進獲利上億元，台北地檢署上月10日約談朱國榮、其前妻劉慶珠、友人林桂馨等40名嫌疑人，訊後諭令朱、林各以1億元、1500萬元交保；為釐清上次搜索疑點，檢調今再發動第2波行動，兵分2路搜索股市作手鄭光育，約談朱國榮、鄭光育等10人。

北檢日前接獲檢舉，指松崗在朱國榮接手後，短短兩個月間，股價一路從27元飆到94元，懷疑朱結合市場派與公司派等6大集團，透過相對成交方式炒作股價獲利上億元。檢察官調查後研判可能涉及違反證卷交易法，上月10日指揮新北市調查處兵分16路出擊，搜索松崗公司、朱的住處等地，並帶回40人偵訊。

檢方訊後認為朱國榮犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，上月11日諭令1億元交保；林桂馨獲1500萬元交保；其餘沈姓、鄧姓等22名被告，則依情節輕重分以10萬元到200萬元不等金額交保。

朱國榮於2011至2013年間也涉入龍邦炒股案，當時還驚動特偵組調查，發現他以相對成交、連續高價買進手法炒股，獲利逾6億元，2016年依違反證交法起訴，台北地院審理後諭知4億元交保，家屬在短短的14.5個小時內就籌到現金與16張台支，裝在4個行李箱赴北檢具保責付。

北院去年判朱15年徒刑、林桂馨8年，國寶人壽前後任投資長洪秀惠和連乾良、秘書曾子育、司機廖進益，也分別被被判刑3年至10年半，案件上訴高院中。

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