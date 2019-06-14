夫偷吃意猶未盡 LINE上回味「太大，妳不喜歡？」穿幫

2019-06-14 15:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子偷吃年輕「小三」，2人開房熱戰後仍意猶未盡，把床笫間私密情事，拿到LINE上繼續回味，「今天咩咩不舒服，都怪你」、「太大，呵呵；妳不歡喔」、「喜歡」；未料，被黃妻意外發現而穿幫。基隆地檢署依此「對話」，認定2人有姦情，將黃男、與「小三」分依通姦、相姦罪嫌起訴。

起訴書指出，黃姓男子與邱姓妻子結婚多年；黃妻去年8月間意外在先生手機通訊軟體LINE發現先生與暱稱「PING」女子的對話。

PING：「今天咩咩不舒服，都怪你」，黃回：「太大，呵呵」反問PING：「妳不歡喔」，PING：「喜歡」，黃接著又回：「哈哈、看得出來，欲求不滿喔」。

黃妻看到後火冒三丈，逼問先生何時偷吃，黃才娓娓道來偷吃經過。

黃稱，他是在去年3月間，透過網路通訊軟體「微信」結識暱稱PING的陳姓女子，2人在通訊軟體交談甚歡，進一步交往4個月後，於6月底相約至基隆市一間汽車旅館開房間休息，在4小時的休息時間內有嘿咻一次。

黃妻因此怒告先生與陳女妨害家庭。檢察官調查時，黃坦承與陳女至汽車旅館開房間，陳女也不否認2人有姦情。

案經檢方指揮警方調閱當時監視器，佐證黃確實有開車載陳女開房間，時間也與黃的供詞相符。檢察官因此分別依通姦與相姦罪嫌起訴黃、陳2人。

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