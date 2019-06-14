里長候選人涉賄被檢舉 警嘴漏洩密判刑3月

2019-06-14 11:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市林口分局泰山分駐所45歲黃姓巡佐，於去年九合一大選前，涉嫌將泰山區施姓里長候選人被檢舉賄選情資，洩漏給施男，黃男坦承犯行，新北地院今依公務員洩漏國防以外秘密，判處黃男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑3年，另得向國庫支付3萬元，可上訴。

判決指出，新北地檢署去年9月接獲線報，從事水電工的施男到選區3名里民住處，送上價值800元的茶葉禮盒及1組茶盤，尋求支持，之後施男到黃員老婆開設的檳榔攤修理水電，黃員問施男：「你案件調查得怎麼樣？」，施男聽後大驚追問：「什麼案件？」得知是被檢舉涉嫌賄選後，施男還到派出所詢問「到底是誰在查我？」

偵訊時，黃員供稱，去年9月29日跟10月10日有詢問施男被調查之事，但強調不知後果這麼嚴重，以為施男已做過警詢筆錄才會問他調查結果如何，否認收賄洩密，檢方雖未查出黃員涉嫌收賄，但黃員洩密行為，導致檢調去年11月至施男位於新北市泰山區住處搜索時，施男已將所有茶葉進銷貨單據銷毀滅證，增加後續調查難度。

審理時，黃員對犯行坦承不諱，法官認為他身為公務員、法治觀念卻不足，但考量其無前科加上有悔意，因此予以緩刑宣告，而施男則被依違反選罷法起訴，案件審理中。

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