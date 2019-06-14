金錢問題起口角 布農族獵人槍殺同居人15歲女兒

2019-06-14 11:43

〔記者溫于德／台北報導〕布農族獵人余忠勇與同居人因金錢問題發生爭吵，又被同居人未成年女兒當面嗆：「難道你都沒有騙人嗎？」，余男氣憤竟持土製長槍近距離射中少女左胸，害少女心室破裂，當場循環休克死亡。余男雖稱，原本要自殺是因槍突然滑落下來，才誤擊少女；但花蓮高分院拒絕採信，依槍砲、殺人罪等，判刑18年6月；最高法院今駁回上訴定讞。

花蓮高分院判決指，余男平時會因金錢問題與林姓同居人爭吵，前年8月6日下午，余男再度因金錢問題而情緒低落，前往車庫飲酒時為排解情緒，取出土製長槍連續對空鳴槍4發，豈知情緒仍低落，且再因金錢使用及欠錢問題與林女爭吵。

當晚7時許，余男將土製長槍裝填1發制式散彈並上膛後，叫林的15歲女兒前來質問：「妳媽媽都在騙人」等語，少女回稱：「難道你都沒有騙人嗎？」引發余男不滿，竟朝少女左胸開槍，導致少女心室破裂，當場循環休克死亡。

林女聞聲查看，雖趕緊將女兒送醫搶救，最終仍宣告不治。

余男被捕後否認殺人犯意，辯稱因心情不佳原本打算自殺，用槍頂著自己大約4、5秒，少女走過來坐在我正後方，我把「槍口往前移」，「朝天空」，往前移一點點而已，然後轉頭過去和少女聊天；但聊天過程槍枝滑落並倒下後，接著射出子彈，才會誤擊少女，「我也嚇了一跳」。

但合議庭拒絕採信余男辯詞，認定余男與少女並無怨隙，僅因與林女金錢問題及對外欠錢瑣事，就偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活的價值內涵，持土製長槍先對空鳴4槍，再以水平角度近距離射擊少女左胸，導致身亡。

合議庭審酌余男僅承認過失致死，否認殺人，且其使用子彈屬制式散彈，並非現行槍砲彈藥刀械管制條例除罪範圍，還持有200顆制式散彈，今年3月29日依違反槍砲彈藥刀械管制條例、成年人故意對少年犯殺人罪等，判刑18年6月；最高法院今駁回上訴確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法