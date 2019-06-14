一個任意右轉！陳姓駕駛賠了1千2百多萬

2019-06-14 10:38

［記者楊政郡／台中報導］小貨車駕駛陳男任意右轉，撞擊右方直行的黃姓機車騎士，造成28歲黃男下肢癱瘓，陳男被判5月徒刑，而民事部分，黃男可得賠償2546萬，法官認定肇責各半，陳要賠償1273萬，扣除強制險及已付慰問金，陳還要付出1080萬餘元。

判決書指出，2017年6月30日陳男駕駛自用小貨車，沿中市潭子區旱溪西路由南往北行駛，經旱溪西路6段時，想右轉轉進小巷子，但未理讓「右後方」，還有直行機車，剛好黃男騎機車，就在陳車的右後方，他要繼續直行，沿旱溪西路6段由南往北，兩車發生碰撞，黃男人車倒地。

由於速度都不慢，黃男受有胸椎第12節骨折併脊髓損傷，致完全性下半身癱瘓、神經性膀胱腸道機能障礙等重傷害，刑事部分台中地院依過失致重傷害判陳5月確定。

而民事賠償部分，法官認為陳男轉彎車應讓直行車先行，道路交通安全規則有明文規定，陳男在法庭上還辯稱自己無過失。陳男到了交岔路口，未依規定禮讓直行機車，應讓黃男機車先行通過路口，他再右轉。

不過，黃男行至無號誌交岔路口，未減速慢行，從右方超越旁車，未注意陳車已打方向燈右轉彎的動態，兩者同為肇事原因。

法官認定陳、黃疏失各半，審酌黃男原本可獲賠償2546萬，減半後是1273萬元，再扣除事後黃已領強制險186萬，陳也已給付6萬慰問金，因而陳須再給付1080萬元，此案民事部分仍可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法