6/13 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-06-13 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月13日）開獎的第108000141期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由高雄市苓雅區三多四路98號的飛來富彩券行開出。第108000047期威力彩和第108000141期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000047期威力彩中獎號碼「第一區：11、21、26、33、35、37，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共12注中獎，每注可得15萬元；肆獎共79注中獎，每注可得2萬元；伍獎共381注中獎，每注可得4000元；陸獎共2501注中獎，每注可得800元；柒獎共5058注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬7817注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬3913注中獎，每注可得100元；普獎共6萬1672注中獎，每注可得100元。

第108000047期38樂合彩中獎號碼為「11、21、26、33、35、37」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共99注中獎，每注可得5750元；二合共1869注中獎，每注可得750元。

第108000141期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、09、10、11、13、15、16、17、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共199注中獎，每注可得500元；肆獎共2403注中獎，每注可得100元。

第108000141期今彩539中獎號碼為「19、21、27、33、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共175注中獎，每注可得2萬元；參獎共5485注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5221注中獎，每注可得50元。

第108000141期39樂合彩中獎號碼為「19、21、27、33、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共244注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6449注中獎，每注可得1125元。

第108000141期3星彩中獎號碼為「447」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000141期4星彩中獎號碼為「5631」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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