扯！偷拍女同學露乳照當封面 男大生辯：都是推特的錯

2019-06-13 19:47

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園某大學中醫系驚爆，李姓男同學趁上課偷拍2名長相甜美女同學無意間露乳的不雅照，還將照片當成個人推特（Twitter）專頁封面的橫幅及頭像，當李姓大四生再度拿著手機對著第三名女同學胸口偷拍，遭警察當場查獲，檢察官調查時，他辯稱，都是推特隱私設定漏洞的錯！桃園地檢署日前偵結，將李生依妨害秘密及散布猥褻物品罪起訴，李生事發後已遭勒令退學。

據悉，身材微胖有著小肚子的李生，大學生涯中，由於家教接好接滿，屬於班上的邊緣人，又以情緒躁動易吵架著名，同學說他「除了學生有課以及補習班沒開的時間之外都排滿了家教」、「是全班收入最高的真家教天王」，還以「家教狂熱分子」形容。

起訴指出，李生2014年入學，與被害L姓、Y姓女子原為中醫系同學，2016年至2018年6月8日間某3天，在教室內拿手機，從上而下分別拍攝Y姓女同學身著牛仔外套內搭粉紅色上衣的胸口露乳照1張、粉紫外套內搭白色上衣、戴土耳其眼項鍊的露乳照2張，以及灰色連帽外套內搭白色上衣的胸口露乳照2張。

李生他日又以相同角度，拍攝L女身著白底黑橫條紋短袖上衣的胸口露乳照2張，2017年11月間某日加入推特社交平台，用暱稱「渣君」設立個人專頁，以筆記型電腦編輯、彙整偷拍照片，將L女露乳照作封面橫幅照，Y女身著粉紫外套露乳照則作頭像，供人觀看。

起訴說，女同學們長期懷疑李生偷拍，去年6月20日下午看見李生又拿手機偷拍時，當場報警逮人，警方從查扣手機中發現李生的推特截圖，經Y女先在李生的雲端上發現有她的不雅照刊在推特的截圖，上推特查，驚見自己和L女的不雅照被李生使用，氣得提告。

李生開庭時否認將偷拍照散布，辯稱推特是他個人私藏，設有帳號保護，且名稱必須輸入15個字母正確排列才能檢閱，都是因為推特公司變更使用者隱私政策，讓手機操作有安全漏洞，才會讓Y女搜尋到；律師甚至提出推特公司關於使用Android手機隱私設定漏洞的新聞稿答辯。

但檢方還原李生的電腦，發現他除了用手機偷拍，也利用電腦編輯及上傳照片至推特，且公開搜尋就找到了，首頁的不雅照只有公開模式，根本無法加密，犯行應勘認定。

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