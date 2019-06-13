狠夫法院旁撞死妻子與律師 死刑被撤銷發回更審

2019-06-13 16:32

〔記者張文川／台北報導〕台南市男子洪當興，前年與分居妻子李怡慧、律師黃政雄到台南地院調解離婚，調解成立後，他竟開小貨車在法院西側門旁的人車通道上，撞死李女、黃男；一、二審都將洪男依殺人罪判處死刑、褫奪公權終身，但最高法院認為須調查洪男是否符合自首的減刑要件，將全案撤銷發回台南高分院更審。

二審今年3月維持一審死刑宣判，三審最高法院今認定，洪當興案發後留在現場，明確回答到場員警是他所撞，二審調查後雖以說明為何不採信符合自首條件，但依卷內證據，仍有疑點尚待調查釐清，包括在場協助指揮交通的法警是如何知道現場發生車禍？他到場之初所見情況如何？洪男是否有主動向他表明貨車是他開的？而獲報到場的轄區員警，是在何時知道洪男是開車故意殺人？攸關洪男是否符合自首要件，原審未調查釐，因此撤銷發回更審

判決指出，洪當興與妻子李怡慧感情不睦，案發前已分居，洪男向台南地院訴請離婚，法院排定2017年7月17日下午2時半調解，李怡慧與委任律師黃政雄出席調解，調解成立而離婚。

當日下午3時36分許，駕駛他的自用小客貨車，行經在台南地院與台南地檢署間的人車通道中段，的郵局招牌處附近，見李怡慧與黃政雄2人徒步走在其同向左前方的車道邊。

洪當興一時想起過往的婚姻生活、調解過程及子女親權行使的歸屬等事，心懷憤恨，故意駕車靠近李、黃2人後方，接著重踩油門加速從後衝撞2人再輾壓而過，致黃政雄肋骨骨折併氣血胸，送醫急救至5點多急救死亡；李女也因全身多處骨折、氣血胸、肝腎破裂，急救2天後仍告不治。

民事方面，台南地院去年判洪應賠償2死者的3名家屬共2792萬多元。

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