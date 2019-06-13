從警30年竟超過一半時間在同分局服務 資深巡佐這麼說令人動容

2019-06-13 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局因治安及交通狀況繁複，常留不住資深員警，但卻有兩名巡佐從警30年來，竟有超過一半時間都是在該分局服務，趁著警察節前夕接受表揚時，「不曾想過離開的念頭，以在六分局服務為榮！」兩名資深巡佐回想草創迄今，看著分局從無到有，一草一木慢慢成長茁壯，17年的青春歲月，充滿在該分局寶貴回憶的點點滴滴，這裡就是他們的家。

台中市西、南屯區原屬農業區，規畫為市警局第四分局轄區，隨著重劃區先後完成，經濟發展快速，又有逢甲夜市及新光百貨商圈等，對治安及交通造成重大衝擊，為有效維護治安，確保交通秩序，民國91年成立第六分局，但因該分局勤務繁重，任務極具挑戰，卻也因此常留不住較資深的員警，甚至也被年輕員警視為分發畏途，但其中仍有許多具經驗傳承使命感的基層堅守崗位，精神令人動容。

該分局昨趁著警察節前夕，表揚、轉頒資深績優人員警察獎章，計有西屯所巡佐李科甲、莊頂偉、永福所巡佐陳天財、警備隊巡佐林岳慰4人獲頒服務滿30年2等2級警察獎章；永福所巡佐謝濬紘獲頒服務滿20年2等2級警察獎章；西屯所巡官張竣凱及永福所警員王永川2人獲頒服務滿10年2等3級警察獎章；工業區所警員林瑞祥、西屯所警員紀宇哲、陳映龍3人獲頒服務滿10年3等3級警察獎章。

分局長盧廷彰表示，受獎同仁除是身經百戰執法悍將，也是溫柔護民守護者，尤其資深巡佐李科甲及林岳慰在六分局服務均已逾17年，對於提攜指導後進，不遺餘力，貢獻良多，並將一生最珍貴的青春歲月奉獻給警察，藉由頒發警察獎章，表彰並肯定對警察工作的貢獻。

「不曾想過離開的念頭，以在第6分局服務為榮！」兩名資深巡佐回想草創迄今，看著分局從無到有，一草一木慢慢成長茁壯，15年的青春歲月，充滿在六分局寶貴回憶的點點滴滴，典故如數家珍，這裡就是他們的家；而警友黃麗慧特別訂購大型氣球造型的警察娃娃及機器戰警放置分局大門，讓洽公民眾也能感受到警察節的氣氛。

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