保三警查獲近萬瓶電子菸油 驚見菸油界LV

2019-06-13 11:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕保三警察總隊第一大隊基隆、台中偵查分隊上個月循線破起3件違法進口電子菸油案件，一共起出8155瓶電子菸油及3014盒菸彈，市值高達600萬元。其中竟發現每年只生產兩批的菸油界LV五子棋菸油43瓶，該批貨品因均含有尼古丁，已觸犯藥事法。訊後依違反藥事法將進口違法菸油的林、周、虞姓男子分別函送台中、桃園地檢署偵辦。

檢警調查，販賣商利用網路向中國、美國及馬來西亞等地，訂購含尼古丁的菸油，再將貨品挾帶在貨櫃中，偷偷闖關；接著透過電商或店面販售，藉此牟利。

據悉，3名犯嫌到案後，均否認犯行，宣稱是販售無丁（無尼古丁）商品，但實際上偵辦人員卻搜出大批含尼古丁菸油，濃度最高的時間炸彈尼古丁含量竟高達50mg/ml。

菸油廠商為了吸引顧客，還推出三國志系列，包含臥龍、鳳雛口味，還有主打的日系水果系列。

檢警表示，該批貨物中因含有尼古丁成分，已經違反我國藥事法規定，進口販售者將面臨最高10年以下徒刑，並最高可併科1億元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法。

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