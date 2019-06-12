桃市驚傳歹徒持槍彈挾持8人質 警方封路對峙、談判

2019-06-12 22:13

首次上稿 20:37

更新時間 22:13

〔記者周敏鴻、鄭淑婷、劉慶侯、邱俊福／桃園報導〕桃園市桃園區今天晚間7點多，驚傳歹徒持槍彈挾持人質案，桃園警方封路對峙、談判，還疑有員警被打傷，而警方與匪徒談判過程中也曾傳出槍響，氣氛肅殺緊張。警政署署長陳家欽已趕赴現場坐鎮，並調派配賦精良裝備的維安特勤隊及刑事局除暴特勤隊與偵查第一大隊等警力前往桃園支援。

據悉，事發地點在桃園區三民路桃園市議會附近一間中古車行，晚間7點多有2名歹徒持長短槍、手榴彈闖入車行，裡頭共有8人遭到挾持。晚間8點42分屋內甚至傳出槍響。桃園警方獲報火速趕往現場，將三民路沿線封路，並與歹徒對峙中。

屋內傳槍響 疑有員警被打傷

據悉，歹徒具有幫派背景，過程中有員警進入與歹徒談判被打傷，並有2名人質先行被釋放。

事發時因大批警力、警車聚集，引發附近民眾騷動，連周邊交通都大堵塞，在得知是歹徒持槍彈挾持人質後，避免網友過多的PO文、現場照片激怒歹徒，或讓歹徒知道警方的行動，在地臉書社團管理員及網友，紛紛呼籲在確認人質平安前，都不透過臉書發布相關訊息。

警小隊長談判 先帶1槍2人質離開

對這起持槍挾持人質案件，桃園警分局偵查隊王姓小隊長英勇進入與林姓嫌犯談判，大約一個小時後，他帶出兩名女人質，還勸服對方繳出一把短槍。

目前持槍挾持人質危機仍未解除，晚間8點42分、9點05分還先後傳出槍響，讓現場氣氛肅殺緊張。

2持槍匪徒 疑另涉汽車賓館槍案

根據警方初步調查，懷疑涉案兩名持槍匪徒，疑在5月間也是分持長、短槍進入位在桃園市中壢區的一家汽車賓館進行威脅恫嚇，事後迅速逃逸。目前警方仍在進一步釐清中。

警署長坐鎮 急調維安、除暴特勤隊支援

晚間警政署長陳家欽已至現場坐鎮，並以人質安全為最高考量，刑事局長黃明昭獲署長指示營救人質下，已率該局除暴特勤隊及偵查第一大隊到達現場；另維安特勤隊也已至現場待命。

警政署呼籲，桃園市民勿前往圍觀，也應避開該管制路段，以利警方執行維安勤務。

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