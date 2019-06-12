網路瘋傳︰人犯佯稱痛風未上戒具 法庭脫逃未遂

2019-06-12 15:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕腳麻？還是痛風？

雲林地院傳出有人犯脫逃，廖姓男子涉竊盜案在押，本月6日出庭應訊，事後竟意圖逃跑，跑不到10步再被法警以腳鐐丟中廖男右腳趴倒而逮捕，事後法警竟將影片po在小群組善意提醒，未料遭流出po上網路社群，引發輿論譁然。

該起事件廖姓男子雖未脫逃成功，仍遭逮捕回籠，但因法警未依規定上戒具，事後又違反內規側錄影片，雲林地院將依規定提送相關人員到考績會，至於有無涉及刑責或如何懲處？將由考績會調查後裁定。

雲林地院書記官長劉興錫指出，該廖姓男子當天上午10點半在雲林地方法院第三法庭應訊結束，準備還押到羈押室前，伴稱痛風身體不舒服，因此法警未將他戴上戒具，還貼心讓他坐在移動式的椅子，推他準備送入地院羈押室前，廖男竟趁隙突然站立脫逃，跑不到10步，當時法警機警立即將手上腳鐐往廖男丟擲，擊中廖男右腳造成他腿軟趴倒，並未逃出法庭就又被逮回。

劉興錫強調，事情已發生，雲林地院坦然面對，且會深自檢討並加強法警訓練及教育，並依相關規定辦理。

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