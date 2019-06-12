神曲「帥到分手」爆抄襲爭議 歌手黃乙真獲不起訴確定

2019-06-12 15:27

〔記者錢利忠／台北報導〕歌手周湯豪以暢銷曲《帥到分手》紅遍華人世界，擁有此曲著作財產權的環球音樂公司，認為歌手黃乙真（Yvette）的專輯「真的（NO Fake）」其中一曲「帥到分手」涉抄襲，控告黃乙真及其所屬「紫色木箱音樂」、公司負責人喻文昌涉違反著作權法；台北地檢署日前將黃乙真及紫色木箱音樂不起訴後，經高檢署駁回再議，全案不起訴確定。

周湯豪3年前推出專輯「REAL」，並以主打歌「帥到分手」紅遍華人世界；黃乙真則於2018年發行專輯「真的（NO Fake）」，其中一曲帥到分手（Handsome Break Up？）的歌詞中提及：「帥到分手，都是自圓其說，買車薪水就夠多，到餐廳錢就不夠」。

環球音樂公司認為黃乙真該首歌曲的旋律及歌名，涉嫌抄襲周湯豪的暢銷曲《帥到分手》，為此控告違反著作權。北檢分案後，比對2首歌曲的曲風、歌詞及旋律，認為2首歌只有「帥到分手」這4字相同，相對應的旋律相差了1個音符，且黃乙真該曲歌詞是質疑「帥到分手」，而非剽竊他曲偽裝成自己的創作，認定該曲不構成侵權，今年4月予以不起訴。

環球音樂則向高檢署聲請再議，高檢署認為黃乙真被控侵權的歌曲，屬於具有高度創意的「諧謔仿作」，不應以刑事責任相繩，認定違反著作權的罪證不足，駁回再議而確定。

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