霧峰行車糾紛 莽男當街拿棒K頭、踹車

2019-06-12 15:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名余姓男子（35歲），昨晚騎車行經霧峰中正路時，不滿諶姓男子（20歲）機車差點撞到他，等紅燈時停車理論，余男越講越氣，掏出隨身攜帶的健身擴胸棒朝諶男頭部猛Ｋ好幾下，還將機車踹倒，諶男全程幾乎沒還手，直到警方獲報趕到將擴胸棒搶下，並將余男逮捕送辦，整個過程並被路人錄影po上臉書社團「霧峰人俱樂部」，網友認為「當街這樣打人，太誇張了！」

35歲的余姓男子昨晚騎車經霧峰中正路時，差點和諶姓男子的機車發生擦撞，兩人在下一個路口等紅燈時，余男停車理論，諶男則拿起手機蒐證，余男越講越不爽，掏出隨身攜帶的擴胸棒，並朝諶男頭部猛Ｋ好幾下，幸好有戴安全帽僅臉部擦傷。

情緒失控的余男不罷休，先是拿擴胸棒砸機車，並將機車一腳踹倒，最後兩人兩人還扭打在一起，路人看到趕緊報案，警方獲報趕到，將余男的擴胸棒搶下，但余男情緒未平復，持續作勢要上前追打諶男，因諶男決定提出傷害、毀損告訴，警方將他帶回警局偵辦。

有民眾將整個過程po上臉書社團「霧峰人俱樂部」，網友看到紛紛留言「當街這樣打人！太誇張了！」、「太離譜，直接打頭」，因被打的諶男全程幾乎沒還手，網友稱讚「修養也太好了吧！ 我看了都有火了，還給他打那麼多下」對於余男眾目睽睽下打人的行為不表認同。

霧峰派出所郭岱陽所長表示，兩人因行車糾紛，余男情緒失控拿擴胸棒毆打諶男，造成諶男臉頰和手臂受傷，機車儀表板和車尾燈也損壞，余男當時並未喝酒，訊後依傷害、毀損罪嫌移送法辦。

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