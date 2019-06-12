慶警察節 快問快答長官手忙腳亂

2019-06-12 15:32

〔記者許國楨／台中報導〕有別於制式化的慶祝警察節，台中市第五分局舉辦別出心裁的活動，設計了快問快答及猜歌遊戲，看著平時嚴肅主管們手忙服亂及答非所問樣子，現場笑聲連連，同時加贈台中人才知道的「東泉」辣椒醬，讓官警拿著辣椒醬打趣說：「辣椒水用完改用辣椒醬嗎？」也緩解同仁平日執勤的緊張壓力。

台中市第五分局昨天提前慶祝警察節，邀請當月份壽星及資深、績優同仁共同參與，除了由分局長郭士傑頒獎，肯定同仁表現與辛勞付出，另經營皮件生意有成的警友會第五辦事處主任林貴容，也加碼致贈每位同仁實用側背包，表達對警察的支持。

此外為了緩解同仁平時執勤的緊張壓力，主辦活動的的人事室也融合了僵化的警察法令及生活化題目，設計了快問快答及猜歌遊戲，諸如下列哪些數字與警察有關？110、119、1999、831、165、911、113、1996；下列哪些違規行為屬於可勸導項目？不服稽查取締、妨害安寧、未戴安全帽、闖紅燈、深夜紅線違規停車、超速低於10公里、酒測值未達0.15、騎機車側坐、違規攤販、車牌髒汙、吸食K他命、聚眾鬥毆。

或是下列哪些是警用執勤裝備？手槍、衝鋒槍、步槍、水槍、bb槍、十字弓、瓦斯噴霧、電氣警棍、辣椒醬、警繩、手銬、防暴網、辣椒水、微型攝影機、M-police、開山刀、武士刀、防彈頭盔、職務報告等題目。

除了考驗機智反應，看著平時嚴肅的主管們手忙服亂及答非所問的樣子，現場笑聲連連，而遊戲獎品也相當貼心，有價值不菲的戰鬥靴、全罩式安全帽等，最特別的就是台中人才知道的加碼獎品「東泉」辣椒醬，讓同仁拿著辣椒醬打趣說：「辣椒水用完改用辣椒醬嗎？」

分局長郭士傑說，同仁平時執勤繁忙，以遊戲與慶生取代嚴肅的會議，在這個屬於警察的節日，藉由此別開生面且活潑生動的方式，希望好好慰勉辛苦的同仁。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法