慶祝警察節 保二總隊捐血回饋社會

2019-06-12 13:26

〔記者陳薏云／新北報導〕615警察節將至，內政部警政署保安警察第二總隊今舉辦警察節活動，除了備有美食供同仁饗宴外，也號召各警察大隊、刑事警察大隊同仁及新店分局共同辦理捐血活動，以捐血回饋社會的方式慶祝警察節。

保二總隊長劉章遠今上午10時率副總隊長顏旺盛、主任秘書陳金陵等人至現場捐出熱血，把警察的愛心，化為具體捐血行動，為血荒解燃眉之急，充分展現警察人員關懷同胞、熱心公益情操。 保二總隊警察之友會為了拋磚引玉，也贊助捐血禮品，凡捐血達250cc以上者，致贈保溫瓶1個，藉以拋磚引玉，一起做公益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法