退役中校反軍人年改 嗆罵立委「賣國賊」被起訴

2019-06-12 12:05

〔記者錢利忠／台北報導〕曾槓上民進黨立委王定宇，並揚言將「給王委員好看」的海軍退役中校、藍天行動聯盟祕書長楊思聖，去年在立法院外連珠炮嗆王定宇：「袂見笑」（意旨不要臉）、「賣國賊」，被王提告公然侮辱；台北地檢署考量楊思聖承認嗆王定宇，且駐衛警也證稱有聽到楊男嗆罵，依公然侮辱罪將楊男起訴。

現年62歲的楊思聖，海軍中校軍階退伍，現為藍天行動聯盟成員，熱衷政治的他，因投入反軍人年金改革抗議，不斷現身街頭，甚至多次涉入滋擾事件，曾分別2017年2月27日前往台大校友會館、2月28日於中正紀念堂、3月7日闖入考試院年金公聽會等地點表達訴求，並接連因涉犯恐嚇、妨害自由、藉端滋擾等違法行為而遭法辦。

去年9月，楊思聖赴立法院時遇到王定宇，隨即當眾朝王定宇連珠炮式地飆罵：「賣國賊」、「袂見笑」等字眼，因而被王定宇提告；楊思聖庭訊時承認嗆罵王定宇賣國賊，辯稱他只是在陳述事實，否認罵「袂見笑」。

王定宇則曾表示，楊思聖曾到前總統李登輝孫女李坤儀婚禮鬧事、年金改革會鬧場、在自由廣場涉嫌歐打人，不論他是什麼身份，是否為退伍軍人、幫派或統促份子，目的就是要擾亂台灣社會秩序，挑戰台灣檢警與法律，他盼望檢警正視法律嚴厲懲處。

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