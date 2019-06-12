台南300坪鐵皮倉庫悶燒6小時 警義消徹夜救火

2019-06-12 07:45

〔記者王涵平／台南報導〕台南後壁區嘉苳里下茄苳一處鐵皮倉庫，昨晚11時40分傳悶燒，南市消防局連續出動20部消防車輛與大批警義消，徹夜接力滅火，今晨5時40分撲滅火勢，惡臭黑煙引發民怨，環保局也到場監測。

南市消防局獲報趕抵後，發現現場鐵皮屋約300坪，火煙開始冒出，不確定有無人員受困，立即調派第1大隊、後壁等14車32人前往，因火勢愈來愈大，加派第二梯次支援，柳營、鹽水、麻豆、下營支援，倉庫關係人0時29分到場確認廠區無人，表示儲放約300包太空包塑膠原料，每包約300公斤。

由於堆放物品過多，學甲、佳里、西港、安定等分隊4部水庫車也前往支援，並徵調挖土機協助，直至今日5時40分火勢撲滅，目前進行殘火處理。業者初估財損50萬，起火原因有待進一步調查。

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