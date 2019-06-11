侵門踏戶！ 越南漁船首度闖台灣黑鮪魚漁場

2019-06-11 16:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署接獲我國漁船報案，指稱有數艘越南籍漁船進入鵝鑾鼻東南方175浬作業，派遣台東艦、花蓮艦火速前往控制，並由特勤人員強攻登船，將越船及船長等5人押回高雄處置。海巡署指出，該處為黑鮪魚漁場，首見越南籍漁船越過巴士海峽非法作業。

海巡署艦隊分署8日5時45分接獲台灣籍漁船通報，在鵝鑾鼻東南方175浬專屬經濟海域內，有數艘越南籍漁船越界捕魚，立即派遣台東艦、花蓮艦前往，並增派台東海巡隊10057艇搭載偵防分署4名特勤人員，以2艦1艇趕往查處。

台東艦8時20分率先抵達現場，監控1艘越南籍漁船，並通報10057艇攔截圍捕，我方以預錄的越南語廣播要求停船，但該船卻蛇行抗拒登檢，且加速往南方逃逸，台東艦與10057艇合力包抄，10時46分在鵝鑾鼻東南方180浬海域，由4名特勤人員及3名海巡人員強行登檢。

該艘越籍漁船連同船長共有5人，海巡署人員在船艙查獲鮪魚、旗魚及雜魚等漁獲約1700公斤，無豬肉及相關製品或攻擊性武器，隨即將人船押回高雄，歷經44小時、250海浬航程，10日抵達高雄並展開偵訊。

海巡署指出，正值黑鮪魚洄游季節，但首見有越南籍漁船穿越巴士海峽，越界進入我國黑鮪魚漁場作業，該處距離越南已有5、600海浬，該艘漁船船長坦承就是來捕黑鮪魚及鮪魚，已依違反「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」送辦，可裁處100萬至500萬元罰鍰。

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