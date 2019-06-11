酒駕拒捕自撞還撞傷2人 男子被檢方起訴3罪

2019-06-11 16:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子酒駕違停路旁，遭警盤查，倒車想逃，所長譚龍翔奮不顧身，打開李車駕駛座車門，緊抓李握方向盤的手阻止，致李車在原地打轉，鄭姓同僚情急之下，對空鳴槍，嚇得李失控自撞安全島，才乖乖就擒。

基隆市警四分局中山派出所長譚龍翔去年6月間深夜近11時許，與鄭姓警員各騎1台警騎，巡邏至基隆市中山二路65巷口，見1輛轎車搖下車窗，併排違停便利超商前。

譚、鄭2員騎經李車旁，見李滿臉通紅，狀似飲酒，馬上停在轎車前，與鄭員一起下車盤查。

未料，李見狀，馬上倒車想逃，譚員一把開啟駕駛座車門，緊抓住駕駛的手阻止，李急切排檔加速前進。

由於李、譚2人緊抓住猛轉方向盤，致車體在原地打轉一圈，遮尾掃到後方陳姓騎士的機車，造成陳與後載的古姓乘客摔倒，受有腿傷與四肢擦傷。

李車原地打轉1圈後，往前逃逸，鄭員見譚被李車載走，情急之下掏槍對空鳴槍，李嚇到自撞分隔島才停車。

李落網後，酒測值為0.56毫克；李供稱，他開車前2小時，有在中山區一處工地內喝保力達1瓶，坦承酒駕，但否認妨害公務，是警方打開車門進入車內壓住他大腿，他的車才會繞圈撞到人。

基隆地檢署認定李同時觸犯公共危險、妨害公務與過失傷害等3罪，將他起訴。

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