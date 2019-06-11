中市和平區長林建堂20萬「賣官」還簽約 二審維持1年徒刑

2019-06-11 14:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市唯一原住民自治區和平區的區長林建堂，於2014年底當選區長之前，因缺乏競選資金，向地方人士王秋助籌募20萬元，承諾當選後，區公所的機要秘書職務，由王秋助舉薦，王秋助遂交款20萬元，幫兒子王正顯謀得機要秘書一職，林建堂還簽署承諾書，不料，林建堂當選後，雖任用王正顯，但僅2年就要王正顯離職，法院審理時，林建堂辯稱20萬元是政治獻金，與王正顯的官職無關，台中高分院不採信，維持一審的1年徒刑，可上訴三審。

判決書指出，2014年元月地方自治法修正，台中市和平區列為直轄市山地原住民區，區長由官派改為民選，林建堂投入競選，卻缺乏競選資金，又因違反公務員利益迴避條款（任台中市議員期間），向地方人士王秋助籌錢，他承諾說，如果資助他20萬元，他當區長後，機要秘書一職由王秋助推薦，王秋助想讓閒賦的兒子王正顯當官，遂向胞姊籌借20萬元，同年3月18日交款給林建堂。

雙方協商時，王秋助擔心林建堂食言而肥堂反悔，要求林寫下承諾書，內容是「本人承諾本屆區公所秘書之職將委由地方人士王秋助君，推薦地方有資格之人士擔任，以符合地方各界期望。此致王秋助先生。立承諾書人：林建堂」。

林建堂當選後，履行承諾，聘請王正顯當機要秘書，卻在2年後要王正顯離職，廉政署於2017年12月搜索林建堂宿舍，查獲蓋在承諾書上的林建堂印章等證物，台中地院一審依準收受賄賂罪，判行1年並褫奪公權3年，犯罪所得20萬元沒收。

林建堂上訴二審，辯稱20萬元是王秋助主動贊助他，讓他到和平區各處瞭解地方事務，承諾書是在2014年8月至10月之間簽署，當時他尚未決定參選，至於王正顯辭去公所機要秘書一職，是王正顯要參選農會總幹事（落選），樂於辭職去參選，王秋助卻為此不悅而告發，在承諾書上的日期，倒填2014年3月18日，造成20萬元與承諾書之間有對價關係的假象。

台中高分院認為，林建堂並未設置政治獻金專戶，這20萬元是否為政治獻金，相當可疑，另外，包括王秋助等證人，也都指控林建堂以機要秘書一職，向王秋助換取20萬元，不採信上述辯詞，維持一審的1年原判，可上訴三審。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法