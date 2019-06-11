空少批「血汗工廠、詐騙集團」挨告 高院仍判華航敗訴

2019-06-11 12:37

〔記者楊國文／台北報導〕擔任華航工會理事、幹部代表的空服員張書元，被控前年在臉書分享自製影片，批評華航是「血汗工廠、詐騙集團」，並指大批招募外籍組員，漠視飛安和台灣民眾權益，張另在勞動部前的陳情活動中，身著華航制服供人潑灑紅色顏料，營造華航「血汗工廠」的形象，遭華航以貶損公司評價為由求償1元、並要求登報道歉，台北地院判華航敗訴，高等法院今仍判華航敗訴。

張書元（42歲）擔任華航企業工會第10屆理事，也在華航擔任空服員近20年。2017年6月22日，他在臉書上發表自製影片「三萬英呎的幸福工作，空服員的完美旅程」，並加註「一直以來，台灣惡名昭彰的兩件事-血汗工廠、詐騙集團。中華航空，兩者皆是。」

此外，當天張書元又發表「周年慶？」的文章，指稱華航「公司只知道大舉召募外籍組員，漠視飛安與台灣民眾的權益」、「一人當兩人用」、「對待一線員工依舊極盡壓榨，針對工會成員的刻意抹黑與打壓…」、「知法犯法，這就是華航資方的心態！」

隔天，張書元參加交通部前廣場舉行的「623交通運輸工時大體檢行動」活動時，穿著華航制服並演出行動劇，任由其他人將血紅色顏料潑灑全身，藉以表達華航「血汗工廠」的印象。對此，張書元當晚在臉書PO指出「…潑在我身上的紅色顏料，象徵的其實就是一天一天被剝削同事的血汗…」。

華航不滿，認為張書元極盡抹黑華航之能事，嚴重貶損華航長久以來經營的品牌形象，以煽動性言辭挑起員工對華航的仇恨，並讓消費者對華航產生負責的印象和評價，對張提出民、刑事訴訟，其中民事只要求象徵性賠償一元，並須刊報道歉。刑責部分，檢方將張書元不起訴處分確定。

民事求償部分，一審判華航敗訴。上訴後，高等法院認為，雖然張書元所做的事實陳述和意見評論，造成華航在社會上評價受損，侵害華航的商譽權，華航亦提出班表，欲證明並非血汗工廠，不過，張書元是根據自身擔任空服員的經歷而發表言論，並非虛構。

此外，張書元多項批評華航言論屬意見評論，動機在向華航爭取改善長期人力不足、休息時間不足以及工時過長等過勞現象，並非以毀損華航商譽權為目的，由於華航是上市公司，且是經營航空業，就勞動條件的提供和勞資爭議處理方式，攸關飛行安全和公司獲利，影響廣大客戶、投資人和股東權益，與公眾利益有關，屬可受公評之事，也是合理評論，因此今仍判華航敗訴。此案可上訴。

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