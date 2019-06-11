精蟲衝腦！軍人與小女網友開房間 1砲和解價25萬元

2019-06-11 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕2013年在空軍某聯隊服役的楊姓軍人，他在同年從網路動漫聊天室結識國中畢業的小琪，小琪念高一時，楊男與其發展成男女朋友關係，還帶未滿16歲的小琪上賓館「開房間」，後來被小琪與家長告上法院，因楊男已在二審認罪、賠25萬元給小琪一方和解，台南高分院依與幼女性交罪判楊男6個月徒刑。

案發後，楊男對服役部隊寫下悔過書，空軍聯隊對他做出懲處，目前已退伍。

判決指出，2013年間，畢業於空軍某學校的楊男，服役於空軍某聯隊第二聯隊修護補給大隊的分隊單位，他在2013年7、8月間在某網路動漫聊天群組結識甫從國中畢業的女學生小琪。

直到小琪念高一時，楊男與小琪發展成男女朋友關係，他明知女方還未滿16歲，竟於2014年1月15日下午與小琪到台南市1間賓館「開房間」，並徵得小琪同意，與女方發生1次性關係。

事後，小琪的父親得知此事提告，後來案子上訴到台南高分院，楊男坦承犯罪、表達後悔之意，並賠償小琪一方25萬元達成民事和解。二審合議庭認為楊男當時是現役軍人、未戮力從公保家衛國，明知小女友未滿16歲還與其發生性行為，影響女方人格發展，但因發生性行為時，小女友也同意，情節尚非嚴重，因此判處6個月徒刑，還可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法