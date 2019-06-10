讓基層警執法無後顧之憂 警政署成立「警察專屬律師團」

2019-06-10 18:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕警察面對歹徒或脫序民眾，經常被告遭受官司纏訟，嚴重影響工作熱情及家庭生活，警政署長陳家欽多方奔走聯繫，今成立「警察專屬律師團」，並設置「法律諮詢專線電話」，未來將由14名法律諮詢委員作為全國警察後盾，再也不讓員警獨自面對司法。

今天下午，警政署舉行簽署服務協定儀式，警政署長陳家欽表示，有鑑於現行因公涉訟輔助規範，時有緩不濟急之窘境，為不忍員警長期受到委屈，對於不畏暴力勇於執法的同仁，將不再孤獨面對官司，更以實際行動來支持。

陳家欽說，未來將全時提供執法疑義解答及因公涉訟法律協助，對於因案申請辯護之同仁，第一時間延聘律師及墊付必要費用，使員警執法無後顧之憂。

警政署指出，「警察專屬律師團」法律諮詢委員包括林美倫、盧國勳、李富祥、陳佳瑤、羅明通、王東山、吳旭洲、楊國宏、廖學興、郭玉健、宋重和、謝曜焜、王可富、黃泰鋒等14位知名律師，對於警察實務及法律均非常瞭解，學養俱佳，經常協助員警解決各類因公涉訟案件，對於依法盤查拘捕遭控妨害自由、執勤開槍遭控傷害等案，均獲妥善解決且有良好結果。

警政署表示，建立「警察執法威信」是社會安定的基石，讓每個警察成為勇警，更是保護民眾的力量，惟有嚴正執法方能除暴，呼籲民眾全力配合與支持警察，做為警察堅實的後盾，以建立守法民主的社會。

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