獨家》扯！台東曠職警官找到了 竟涉走私899公斤安毒

2019-06-10 16:44

〔本報記者／綜合報導〕台東縣警察局2線2星李姓警官上月10日起突然神秘失蹤，曠職4天後被警局火速免職，當時引發警界議論；現在真相大白，原來他竟涉及899公斤安非他命毒品走私案，還涉扮演居中牽線的主要角色，今在屏東恆春被檢警及台東縣警方逮捕，現正押往台東地檢署偵辦，將釐清涉案程度、毒品來源及上游金主等相關案情。

據了解，李姓警官從上月10日起突然失蹤，家屬及警方都找不到人，當時就有民代出面懷疑李員涉及重大警紀案才畏罪潛逃，台東縣警局長邱文亮當時還出面說，根據督察單位調查，是因個人私事無法處理才失蹤，尚未有證據顯示與警紀有關，不過仍依公務人員獎懲規定，將曠職4天以上的李員予以免職。

但據知，李員是因涉及蘭嶼漁船巨量安毒走私案，由於走私毒品案當場人贓俱獲，李員擔心很快就被共犯供出東窗事發，才失蹤、關手機躲避查緝。

台東檢警及海巡署台東查緝隊，上月接連破獲3件海上走私毒品大案，起獲逾2公噸、市價超過35億元的巨量毒品，其中8日從蘭嶼出海的漁船船艙內起獲899公斤安非他命，當天雖逮捕1名台灣船員，警方循線查出，李姓警官才是負責居中牽線走私運毒入境的主要角色。

警方查出，李員曾擔任派出所長，但疑似積欠賭債才鋌而走險，4月間李員先接獲長官通知，調離派出所主管、改到業務單位，當時李員反問為何要調職，長官只回覆「你幹什麼事，自己很清楚」，李員交接主管職務後即未向新職報到。

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