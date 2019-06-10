入侵高鐵系統竄改退票金額 「天才駭客」張啟元起訴

2019-06-10 13:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］屢發現國內外電商平台漏洞，還曾透過臉書漏洞，刪除創辦人札克柏格臉書的25歲「台灣天才駭客」張啟元，去年12月涉嫌駭入高鐵訂票主機系統竄改資料，導致高鐵險些退給他20萬元票款，桃園地檢署檢察官今偵結，從重依「刑法」違法製作財產權紀錄取得財產未遂罪嫌將他起訴。

起訴指出，張男去年12月7日先透過手機安裝的高鐵T-Express訂票系統應用程式（簡稱T-EX APP），購買台北站至南港站的車票1張、價格40元，後改以筆電進入高鐵系統竄改票價為0或1元，但隨即被高鐵TE-X主機檢核察覺而未成功；張男隨後又訂了一張台北站至南港站車票，再以相同手法進入高鐵系統，改由不斷修改退票金額及手續費干擾高鐵主機，並讓退款20萬元的數據成功通過檢核，所幸退款前高鐵檢核系統就發現退款金額異常，高鐵公司調閱訂票紀錄後向調查局舉報。

調查局查出進入高鐵訂票系統的就是張男，今年1月持搜索票到他台中住處搜索，並查扣相關手機及電腦設備；張男在偵訊時坦承有竄改訊息封包內的金額，但辯稱是要證明高鐵系統有漏洞，不是為了詐取退費，如果真的收到20萬元，也會還給高鐵公司，搜索後他另在臉書表達不滿說，國外相當歡迎的「白帽駭客」（白帽駭客有時也被稱為道德駭客，會試探、侵入電腦系統，以確認系統安全程度並提出修改建議），在台灣卻被唾棄、自己只有被「查水表」的份，不會再說自己是台灣人。

不過，張男過去曾以更改網址的方式，以1元的低價購得220元台中到台北的統聯客運車票並搭車，後又兩度想以此方式購買車票未成功，被台中地院判決有罪，而高鐵委任律師則指出，高鐵訂票訊息確實遭到竄改，若高鐵檢核系統都未察覺，就會通知銀行支付這筆款。

檢方認為，張男行為已涉犯「刑法」無故破壞電磁紀錄、無故以電磁方式干擾電腦或其相關設備及違法製作財產權紀錄取得財產未遂罪，從重依違法製作財產權紀錄取得財產未遂罪將他起訴。

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