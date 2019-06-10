前所未見！才上二審1年 4檢察官跳回一審辦案

2019-06-10 00:05

〔記者吳政峰／台北報導〕史無前例！法務部日前開出新的「一、二審檢察官人事調整方案」，載明二審檢察官如果回一審辦案，可優先遴派檢察長，下猛藥鼓勵人事回流，此舉奏效，今年竟有高達4人回任，且這些人均為去年才上二審的「三專生」，異動幅度之巨前所未聞！

據悉，這四人分為周懷廉、王以文、林漢強、郭景銘，他們去年才升上二審，適用前法務部長邱太三所設計的輪調制度，由於至多僅能在二審服務三年，又被稱為「三專生」。這些人屬首批「白老鼠」，在當時未規劃回一審後路的情況下，一度前途未卜，而今在現任法務部長蔡清祥設計的新制下，他們如果回任一審檢察官，很有機會優先當上檢察長。

新制規定，二審檢察官如果下一審，可擔任任務編組主任，歷練一段時間之後，即可報名參加一審檢察長遴選，且有卡位效應，不會因為競爭者較資深而處於劣勢，反而因為有相關的歷練而獲得優先遴派權。

蔡清祥為了鼓勵回任，特地約談三專生解釋新制內容，強調他們只要滿一年，有了二審的視野與高度，就可把經驗帶回一審傳承，毋庸「當好當滿」，4人在勸說下點頭同意。

至於這些人該出任哪些中心的主任？法務部表示，根據地檢自主的原則，哪些任務需編組須由檢察官會議自行決定，目前僅知部分地檢已成立立案審查中心，其他如：案件調解、重案處理、婦幼、司法保護等中心，亦有人提及。

此外，本次還新增6個一審調二審辦事缺，由於服務期間為兩年，又被稱為二專生，二專生如果回一審服務，一樣可享有優先遴派檢察長的權利，也可再填上二審服務，出路多元，因此部分檢察官為了保險起見，這次志願遷調同時申請三專生與二專生。

二專生的遴選方式採兩階段，檢察官先向高檢署報名（本次近50位），高檢署從中選出14名交給檢審會，檢審會再圈出9名交給蔡清祥，蔡清祥最後選定6名，避免高檢署自選而出現近親繁殖爭議。

法務部指出，二專生採辦事缺，職位仍在原地檢，相對單純，名單可於近日確定，但三專生牽涉到二審檢察官的離、退、轉職，要等到7月份才能確定；另，今年共有19位檢察官轉任法官獲准，法務部將和司法院協調，看能否多爭取一些今年結業的司法官訓練所58期學員到檢察界服務。

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