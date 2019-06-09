導航設定「最短路徑」 在中寮山區迷航「刁掐」

2019-06-09 12:29

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕又有人在山區迷航受困！有謝姓民眾開小貨車到南投縣中寮鄉清水村，昨夜要返回台中時導航設定「最短路徑」，卻被導至龍安村的竹坑產業道路，因山路漆黑又狹小，車輪陷入山溝，他徒步下山找到公用電話打110求助，爽文派出所警員謝琪儒先向村民借大繩索但拖不動車，後獲廖姓村民義助堆高機，才讓小貨車脫困。

家住台中市大甲區的謝姓男子，昨日深夜近10時從中寮鄉清水村友人家，載運貨物要返家，因想快點回到家，導航設定「最近路徑」，結果被導航至龍安村的偏僻山路「竹坑產業道路」，這條山路僅3公尺寬，整條路無路燈而黑漆漆，在經過龍安公墓時，愈走愈怪，想迴轉時，卻不慎前輪陷入山溝而動彈不得。

因山區行動電話無訊號，謝姓男子只好徒步下山，走了20分鐘的路，到龍南路龍安郵局前看到公用電話趕緊打110求助。

爽文派出所警員謝琪儒接獲報案，前往龍安郵局與謝男會合，先向龍安村的村民借大繩索上山，但大繩索仍拖不動小貨車，謝琪儒只好再聯絡，後來找到廖姓村民有堆高機，由其開堆高機上山，將小貨車撐高後才脫困，謝姓男子才開著車跟謝琪儒的警車下山，謝員再告訴他，從爽文村接投17線到草屯鎮南埔里接國道6號。

謝琪儒過去在雙冬派出所時，與山區迷航的民眾特別有緣，經常由他上山救援，此次調往爽文派出所又遇到，已有豐富迷航援經驗的他，建議駕駛人有山區的地方，導航不要設定「最短路徑」，而要設為「正常路線」，才會開在一般道路，循正常路線返家。

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