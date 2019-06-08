低價香菇充高檔韓貨賣 黑心商遭起訴

2019-06-08 23:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三重區平衡食品有限公司，被檢舉將越南香菇混充高檔韓國香菇販售，另還將台灣的雪蛤產地更改為中國，中國產地的冷凍扁魚、比目魚干、扁魚干，分裝後改為台灣產大地魚，偽造不實產地、製造與有效日期標籤，不法獲利705萬餘元，新北地檢署日前依偽造文書、虛偽標記、詐欺取財等罪嫌起訴平衡食品林姓負責人及翁姓會計。

平衡食品57歲林姓負責人涉嫌指示35歲翁姓會計，偽造香菇產地標示，將原產地越南標示更改為韓國，再販售牟利，檢調前年11月前往搜索，發現雪蛤、大地魚也有產品標示不實等問題，訊後林男、翁女分別以30萬元、5萬元交保。

檢調調查，2012年至2017年11月，林男向供應商購入1688公斤的越南香菇、848公斤的台灣雪蛤、3141公斤的中國冷凍扁魚干，林男指示翁女將越南香菇分裝，混入韓國香菇中，並將製造日期往前回溯6個月、有效日期延長3年，雪蛤與大地魚產地分別改為中國、台灣，製造日期以進貨日期往前回溯3到6月，有效日期延長1年，致使五星級飯店、雙北餐廳誤信購買，不法獲利705萬5654元。

開庭時，負責採購的林男坦承犯行，翁女則說，不清楚購入香菇等來源，實際製造日期及有效期限標籤，均依林男指示製作。檢方依據公司其他員工與供應商證詞、購貨憑證、標籤單影本等資料，認定兩人犯行。

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