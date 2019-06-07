中國漁船撞壞蘇澳籍漁船 海巡登檢替漁民討公道

2019-06-07 23:53

〔記者林嘉東／新北報導〕蘇澳籍「金永富」漁船於彭佳嶼北北東方44.7浬（約83公里）處海域，遭中國籍「蘇如漁04601」號漁船撞壞船體。海巡署艦隊分署接獲蘇澳漁業電台通報後，立即協調第二巡防區澳底海巡隊PP-3575艇馳援，成功協調雙方完成和解。

澳底海巡隊指出，今天上午10點45分，「金」船在彭佳嶼北北東方44.7遭「蘇」船干擾，通報海巡署派艇到場協助。

澳底海巡隊PP-3575艇趕抵登檢、蒐證，獲知「金」船遭「蘇」船撞壞船體，致「金」船體右側輕微受損，雖無航安顧慮，仍向「蘇」索賠修復費用。

經海巡人員居中協調，「蘇」船船長願意人民幣600元賠償「金」船，並在簽署海事糾紛和解書後和解。

澳底海巡隊呼籲，船隻於海上作業時應注意安全，若有發生緊急事故，請立即利用海巡服務電話「118」，或透過台灣各區漁業通訊電台通報，海巡署必定於第一時間派遣艦艇趕赴現場，全力救援。

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