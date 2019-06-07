婦幼安全網奏效 去年刑案女性被害人數創10年新低

2019-06-07 22:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕根據內政部最新統計，去年我國刑案女性被害人共7萬9510人，比10年前減少43010人，降幅高達35.1%，尤其是女性受害比例逾9成的強制性交案件，被害人數與10年前相比更是下降了近9成。內政部認為，此部分應是受益於政府在社政、警政、醫療、司法及教育等領域積極建構的婦幼保護網絡。

據內政部統計資料，2009年間刑案女性被害人數高達12萬2520人，近10年來幾乎逐年下降，僅2014年微幅回升，到去年整體女性受害人數已降至7萬9510人，降幅達到35.1%。

女性受害比例較高的案件類型，目前仍以強制性交罪為主，去年共有94.81%被害人是女性，不過實際受害人數也呈下降趨勢，與前年相比減少了75人，約下降25.1%，與10年前相比更減少多達1815人，下降幅度高達89.2%。

除了強制性交罪外，數據顯示妨害風化、妨害秘密、家暴、搶奪及妨害家庭等5種案件類型，也都是女性被害率較男性為高，內政部警政署認為，此部分仍需持續加強防範。

內政部也根據教育程度與職業類型進行統計，去年女性被害人以高中、職學歷者為大宗，約佔總數一半，大學、大專學歷者25.66%次之；受害比例最高的職業以服務業31.36%最多，無業者22.51%次之。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法