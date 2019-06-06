普悠瑪事故偵結 董家大女兒：願與司機員並肩對抗台鐵

2019-06-06 19:53

〔記者王秀亭／台東報導〕宜蘭地檢署偵辦台鐵普悠瑪事故今天偵結，將司機員尤振仲等3人依過失致死罪起訴，董家代表董小羚認為台鐵局發生事故，習慣將責任推給基層，而司法是國家重大交通事故的最後防線，對普悠瑪事故靜看得如此草率、簡單，只要司機員尤振仲願意完整交代事發經過，董家人願意與他並肩對抗台鐵，把台鐵鬆掉的螺絲鎖回去。

董小羚說，台鐵有史以來發生交通事故，倒楣的都是基層，普悠瑪事故最大遺憾就是司機員沒死，剛好成為卸責對象。

對於宜蘭地檢署的偵查結果只起訴3人，董小羚直言「匪夷所思」，檢察官知道台鐵有個60人群組，供司機員、調度員回報列車行駛當中的問題，一級主管也在其中，過程中沒指示怎麼做、如何做，檢察官卻認為難以認定確實知情，沒有直接因果關係不起訴，意味著這些主管「沒做事就沒事」。

董小羚表示尊重司法的決定，但仍堅決認為，以過失致死最起訴是錯誤的，董小羚指出，司機員尤振仲的業務是把乘客從甲地運送到乙地，沒完成責任，就已是業務過失致死，怎麼只會是過失致人於死？

董小羚更對尤振仲喊話，董家盼尤振仲能清楚完整交代事發經過，且願意與尤振仲站在一起，併肩對抗台鐵，把台鐵鬆掉的螺絲鎖回去。

目前為「普悠瑪事故受難者權益保障協會」理事長的董小羚說，今天僅就調查報告簡單回應，下週二下午2點將會同協會律師團，在台北對宜蘭地檢署起訴偵結及台鐵新聞稿正式對外說明。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法