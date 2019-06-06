欠租霸屋還轉租牟利 張淑晶又被起訴！

2019-06-06 16:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕惡名遠播的女房東張淑晶沒繳租金又霸屋不還被起訴！

張淑晶及友人黃鐸、張姓男子，2014年間向范姓房東承租新北市中和區的房子，由張女出資、黃鐸負責管理、張男負責將房屋改建成隔間套房出租，但黃鐸卻未繳交房屋租金，范姓房東2014年12月向新北地院提訟要求返還房屋，2015年4月法院判張女等人須將房屋返還確定。

但張淑晶等人為繼續賺取租金，在返還房屋判決確定後，多次提起再審、第3人異議之訴，干擾房屋強制執行程序進行，2017年，更將分租套房租給不識中文的越南籍房客，並在租賃契約上，將租賃期不實填寫為2014年9月起至2018年9月。

前年10月，新北地院民事執行事務官到該處房屋進行強制執行時，張淑晶以黃鐸代理人身分到場，並出示與越南籍房客的房屋租約，致使事務官誤以為租賃契約書自2014年9月、本案訴訟前起始，因此在執行筆錄上填寫「無法點交」，范姓房東得知後，怒對張女等3人提告。

庭訊時，張淑晶抱怨，承租這間房子她花了很多錢，法院判決不公，是違法判決；黃鐸則說，法律的事情他不懂，房屋強制執行部分都是交給張女處理；張男則說，租賃契約上的日期是黃鐸叫他寫的。

新北地檢署依據越南籍房客租賃契約、事務官證詞、新北地院民事執行處函文，認定張淑晶等3人犯行，今依使公務員登載不實、詐欺得利罪嫌將張女等3人起訴。

而張淑晶被控坑殺房客案，去年間，新北地院已依誣告、詐欺等罪，判張淑晶8年2個月徒刑，經上訴，目前由高等法院審理中；今年4月，新北地院針對檢方第二波起訴範圍進行宣判，再依誣告共14罪，判張淑晶5年6個月徒刑。

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