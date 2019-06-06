與往生者的距離！竹市酒駕再犯者到殯儀館震撼教育

2019-06-06 17:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕酒駕零容忍、再酒駕就到殯儀館體驗「與往生者的距離」！新竹市監理站與新竹市警察局、殯葬所為了讓酒駕再犯者有所警惕，昨天舉辦到殯儀館講習的「震撼體驗」課程，安排酒駕再犯者參觀殯葬所流程，包括太平間、火化場，20多名酒駕再犯者大為震撼，尤其酒駕車禍現場的影片和入殮室與停柩間，他們說，日後喝酒時會想起，不敢酒駕。

新竹市監理站說，立法院已修法對酒駕再犯者加重期刑期，而社會也對「酒駕零容忍」有共識，因此針對酒駕再犯者開設講習專班課程，請他們到新竹市生命紀念園區參加「震撼體驗」道安課程。

參與這次震撼體驗課程者有20多人，除了到生命園區羽化館聽講師謝雯嬋講「生命教育」課程、觀看新竹市酒駕肇事影片，還由殯葬所人員導覽殯葬所各項設施，包括羽化館焚化區檢骨室，接著步行到無名氏公墓，再轉入殯儀館冷凍櫃區、入殮室與停柩間，了解告別生命的所有流程。

但為尊重治喪家屬，新竹市殯葬管理所所長洪坤戊說，學員參訪動線都經過安排，不會打擾家屬，也不會影響治喪事宜，期許透過這樣的生命教育體驗課程，降低肇事率，也給酒駕再犯者有所警惕。

新竹市監理站長朱詩蘅說，酒駕事故頻傳，近5年全國酒駕A1類交通事故已有600人以上、近3萬6000人受傷，造成無數家庭破碎，將酒駕再犯班道安講習的課程安排在殯儀館進行，可讓學員見證死亡的最後旅程，讓體認生命的可貴，學會珍惜他人生命，進而杜絕酒後開車行為，對學員來說，應該都有警惕與震撼領悟。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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