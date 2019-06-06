彰化76歲老婦騎電動車到烏日迷路 警冒雨相助

2019-06-06 12:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕日前大雨滂沱，一位彰化76歲老婦人騎乘電動代步車於中市環河路四段與三榮五路口沒電停在路上，驚險萬分，烏日分局三和派出所兩名警員，一位載老婦回派出所躲雨，另一位則是在大雨將電動代步車推回派出所，讓老婦家屬感到超窩心。

烏日分局三和派出所警員蔡函儒、實務訓練柯柔伊4日下午2時許接獲民眾報案，稱一名老婦人騎乘電動代步車於環河路四段與三榮五路口疑似迷路。

兩人前往查看，發現76歲的林姓婦因為電動代步車沒電停在路上，當時正值午後大雨，視線不佳，員警擔心路過的汽車會因視線不明而發生追撞，加上婦人全身已淋濕，兩人便將老婦人先接到巡邏車上避雨。

隨後先由柯員將老婦人載回派出所，提供熱水及乾淨毛巾將身體擦乾避免生病；蔡員則在大雨中徒步數公里，將電動代步車推回派出所。

警方調查，老婦人家裡是住在彰化縣芬園鄉，疑似外出忘記返家的路，一路由彰化騎電動車到烏日來，最後騎到沒電只好停在路中間；蔡員聯繫林婦住居地派出所，而林婦的兒子也到當地派出所報案母親失蹤，林婦的兒子便趕到三和所接母親回家。

林婦的兒子到所後對於警方協助其母到所休息並將電動代步車推回派出所的行為十分感激，表示如果沒有警方將他母親載回派出所休息，雨下這麼大，其母在路中淋雨，後果不堪設想，連連向警方致謝，還特地買咖啡至所慰勞警方的辛勞。

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